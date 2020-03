Underleverandørene regnes ikke med

NAMDALSAVISA

LIERNE: – Vi er underleverandører til mange store arrangement her i Lierne og utenfor. Det første nå skulle vært Flyktningerennet, forteller Roy Inge Bergli hos Liverten.

Det er avlyst, og avbestillingene på andre oppdrag både innen catering og større arrangement kommer nå på løpende bånd.

– Det er fra nå av og fram til høsten vi egentlig skal hente inn overskuddet. Kafedrifta som vi driver i Lierne har aldri vært lønnsom, men det er noe vi må ha for å holde på folket gjennom vinteren. I et vanlig år går vi i minus de første månedene av året, og i pluss resten. Forhåpentligvis klarer vi da å skape et overskudd som er stort nok til at vi kan leve på det de første månedene året etter, sier han.

Slik det ser ut i år så vil det bli vanskelig å opparbeide noe overskudd i månedene som kommer.

De har prøvd å gjøre noen tiltak for å avhjelpe situasjonen, men veldig mye av den planlagte omsetninga for året ser ut til å forsvinne.

– Kafeen er stengt, og vi har flyttet noe av aktiviteten til bensinstasjonen der vi blant annet tilbyr heimkjøring av mat, sier Bergli.

Det kan imidlertid være et håp om at endringer i krisepakkene kan avhjelpe situasjonen litt.

– Vi skal "stå han av", men det er ingen tvil om at dette kan bli et tøft år for oss og for veldig mange andre, sier Bergli.