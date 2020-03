– Det er ikke synd på oss

NAMDALSAVISA

STEINKJER: – Hvis man tenker på muligheter for å drive sin aktivitet, så er det ikke langrennsløpere i skikretsen det er synd på nå. Langrenn er tross alt en individuell idrett, der man må regne med å trene alene. Tenkt bare på hvor enkelt «vi» har det i forhold til de som er på et fotballag, sier Landsem Melhus.

Ingen krise

Hun er leder for langrennskomiteen i Nord-Trøndelag Skikrets og fikk som leder ei heller rar avslutning av sesongen. For alle renn gikk fløyten, og usikkerhet både rundt hvor lenge viruset vil pågå, og hvilke økonomiske følger det får for skisporten, gjør at det er vanskelig å planlegge.

– Uansett så må vi planlegge ut fra at vi skal starte opp som normalt, med samlinger for kretslagene. Men om vi ikke får arrangert ei samling i mai, så får vi ta den i juni. Går det ikke da, så får vi ta den senere. Det er ikke verdens undergang om vi må flytte på noen samlinger på forsommeren. Også i så måte er det ikke synd på oss når vi sammenligner oss med noen andre idretter, som straks er i sesongen. Bare tenk på at eliteserien i fotball må flytte sin start til slutten av mai, så skjønner man at det blir noe annet enn for oss som ikke har sesongstart før nærmere jul, sier Melhus.

Før hun fortsetter.

– Vi er heldige som bor i grisgrendte strøk, som gjør at vi kan gå på ski omtrent hvor vi vil, og vi kan jogge overalt. Vi har verdens beste treningsstudio rett utenfor døra, som vi kan benytte. Nå får vi jo se hva som bor i utøverne, når de må gjøre jobben helt alene, smiler hun.

Lagstruktur

Selv om utøverne kan trene nesten som normalt, er det utvilsomt mange utøvere som nå går med en stor usikkerhet i seg med tanke på kommende sesong. Årsaken er tapte inntekter for skiforbundet, som gjør at færre løpere vil få plass på neste sesongs landslag.

Melhus er også spent på om det gode tilbudet som har vært gjennom Team Veidekke-lagene vil bli opprettholdt.

– Det var tøffe tak å få inn nok penger til å drifte Team Veidekke-laget i fjor. Det er ikke vanskelig å spå at det blir like vanskelig nå. Jeg håper selvsagt det skal la seg gjøre å opprettholde tilbudet, for det er viktig å ha et regionalt tilbud for løpere som ikke er på landslag, sier Melhus om laget der Ole Jørgen Bruvoll har vært det namdalske innslaget i vinter. Et lag som har hatt en rekke sterke plasseringer også i år, med blant annet dobbeltseier i norgescupen for menn ved Jan Thomas Jenssen og nevnte Bruvoll.

– Det var jo mange løpere på laget i vinter (12, red. anm.). Det koster mange penger å drifte et så stort lag, Det er nok ikke gitt at det blir så mange løpere med framover, men hva som skjer er for tidlig å si noe om, sier Melhus.

Team Veidekke Midt-Norge driftes for øvrig gjennom et «spleiselag» mellom forbund, skikretser samt inngangsbillett for løperne – i tillegg til sponsormidler. På grunn av den økonomiske situasjonen er suksesstrener Kristian Skrødahl permittert inntil videre.