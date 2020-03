Bjørn Sigmund Ottar Bjørhusdal til minne

NAMDALSAVISA

I dag fikk søsken og nær familie vite at vår bror Bjørn har forlatt oss alle. Meldinga om bortgang har først og fremst også denne gangen etterlatt vemodige følelser og tanker. Samtidig er vemodet blandet med lettelse over at Bjørn sine smerter og livskamp er til ende. Det er også hans bekymringer for og tanker omkring hans nærmeste familie, Torunn, og etterkommere.