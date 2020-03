Ingen med koronasmitte på Sykehuset Namsos

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det opplyser Helse Nord-Trøndelag i ei pressemelding torsdag ettermiddag.

Sykehuset Levanger har én innlagt pasient med påvist smitte.

Vedkommende mottar fortsatt respiratorbehandling og er isolert. Nedgang i antall innlagte med smitte skyldes at en pasient er utskrevet og i bedring, opplyser helseforetaket som kan melde om forbedret tilgang på smittevernutstyr.

I tidligfasen av koronakrisen har sykehusene hatt knapphet på smittevernutstyr - ikke på kort sikt, men på lang sikt. På grunn av manglende leveranser fra internasjonale leverandører har nasjonale myndigheter og helseforetakene arbeidet med å sikre tilstrekkelig mengde smittevernutstyr.

Vanskelig tilgang

– Det pågående koronautbruddet har ført til at etterspørselen på smittevernutstyr har eksplodert over store deler av verden. Det har også vært vanskelig å få fraktet utstyr inn til Norge i perioder på grunn av restriksjoner i flytrafikk og til dels stengte grenser, opplyser kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen.

Knapphet på nødvendig utstyr og liten beholdning i kriselagre førte til at nasjonale myndigheter og helseforetakene tidlig under utbruddet startet arbeidet for å finne alternative leverandører.

– Det har vært iverksatt tiltak både for å innhente tilbud og inngå avtaler om leveranser fra utlandet og her hjemme. Norsk næringsliv og andre som kan bidra med å produsere og eventuelt avgi smittevernutstyr, er blitt kontaktet med godt resultat. Lokalt har i tillegg våre innkjøpere saumfart markedet for alle mulige alternative løsninger og utstyr.

Ingen prekær situasjon

– Arbeidet har ført fram. Tidlig denne uka har vi mottatt en betydelig mengde kirurgiske munnbind, smittefrakker og ånderettsmasker. Samlet har sykehusene nå forbedret tilgang på smittevernutstyr og vi mener at utsiktene for ytterligere påfyll av lagrene er gode. Det er selvsagt helt avgjørende at våre ansatte som arbeider der smitterisikoen er størst, har tilgang på nok godkjent utstyr, sier Karlsen.

Helse Nord-Trøndelag rapporterer daglig til det regionale helseforetaket om lagerstatus. Situasjonen knyttet til smittevernutstyr er også tema i de ukentlige krisemøtene. Foretakets forsyningsavdeling holder kriseledelsen løpende orientert, og bidrar på en solid måte med å ruste sykehusene for håndtering av koronasituasjonen.

– Vi har ingen prekær situasjon i sykehusene nå. Med unntak av visir til øyebeskyttelse er lagerbeholdningen de siste dagene kommet på et nivå vi trenger for å kunne planlegge på lang sikt. Ved et mulig mottak av et større antall syke pasienter med koronasmitte, vil det daglige forbruket av smittevernutstyr kunne øke betydelig.

– Samtidig er vi kjent med at enkelte kommuner rundt oss mangler smittevernutstyr. I tillegg til å sikre våre avdelinger god tilgang på utstyr, bidrar vi med utstyr til kommunene. Frosta kommune som over tid har vært i en svært krevende situasjon er blant dem vi har bistått. Dette er i tråd med Helsedirektoratet anbefaling. I dialog med direktoratet er vi enig om at kommunene skal få 20 prosent av utstyr som anskaffes nasjonalt, og at halvparten av dette holdes tilbake i reservelager, opplyser kommunikasjonssjefen.

Mistanke om smitte

Selv om begge våre sykehus har hatt et relativt lavt antall pasienter med påvist smitte, har begge sykehus hatt innlagte med mistanke om smitte. Det igjen har ført til at helsepersonellet har måttet benytte smittevernutstyr i tråd med prosedyrene for forsvarlig håndtering av smittesituasjonen.

– Selv om vi nå har fått store forsendelser har vi knapphet på visir for øyebeskyttelse. Men det er bebudet leveranse også av dette viktige utstyret om kort tid. Alt i alt ser det nå ut til at knappheten er redusert, og at vi vil kunne utstyre sykehusene med tilstrekkelig og nødvendig utstyr på noe lengre sikt. Men arbeidet med å fylle opp kriselagrene vil fortsette. Det er nødvendig i og med at det er umulig å si hvor lenge koronakrisen vil vare, slutter kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen i helseforetaket.