Kjører mat og medisiner

NAMDALSAVISA

GRONG: – Vi har fått på plass ei ordning der frivilligheten, butikkene og kommunen samarbeider. Vi i kommunen koordinerer utkjøring, Røde Kors står for det praktiske med å få varene ut til de som har bestilt dem, og butikkene som tar imot bestillinger og pakker varene folk trenger, forteller ordfører Borgny Kjølstad.

Målet er at folk som sitter i karantene eller isolat, eller for den del de som er i risikogruppene, skal få mat og medisiner uten å måtte utsette seg selv for smitte, og de skal heller ikke være redd for å smitte andre.

For å ta i bruk ordninga må man først ringe kommunen for å melde seg på, og så ringer man butikken eller apoteket og bestille de varene man trenger.

– På nettsida til kommunen er det listet opp alle telefonnummer folk trenger for å komme i gang, sier Grande.

Frist for å bestille varer for utkjøring dagen etter er kl. 15.00, og det er ingen utkjøring på lørdager.

Røde Kors kjører varene heim til folk etter kl. 11.00, og setter dem ved inngangsdøra. Du må ta imot varene når de kommer.