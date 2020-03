- Nå må vi sette oss selv til side

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Rasmus, som fyller 17 år ved påsketider, har sammensatte lidelser som gjør at han trenger bistand gjennom døgnet. Han er blind, har en utviklingshemning, binyrebarksvikt og astma. Dette til sammen, har gjort at mamma Tove Mentsen Ness har tatt ham ut av avlastingstilbudene han vanligvis har. Siden koronakrisa var et faktum, har de to levd ganske så isolert i eneboligen i Granheimvegen 6. De eneste mor og sønn har fysisk kontakt med, er Rasmus sine besteforeldre som bor i nabolaget.