Populære cuper med ulik praksis ved avlysing

ØSTERSUND: Storsjøcupen har vært arrangert i snart 40 år, og tar hvert år imot om lag 10.000 nordtrøndere, men korona-pandemien skaper usikkerhet om det blir noen turnering i år. Nå melder arrangøren at styret først 15. mai vil ta ei beslutning på om det blir cup eller ikke.

Fristen for å melde på lag forlenges til 22. mai. Påmeldingsavgiften på 1.500 kroner per lag blir derimot ikke tilbakebetalt. Arrangøren henviser til force majeure – som betyr at korona-krisen defineres som «en ekstraordinær hendelse på linje med streik, lock-out, flom, krig, opprør, naturkatastrofer». Derimot blir de innbetalte beløpene som skal dekke mat og overnatting betalt tilbake. Her er det snakk om beløp på opptil 1.750 kroner per deltaker – avhengig av standarden på overnattingen.

Ber om forståelse

Daglig leder for Storsjöcupen Tessa Gardin, sier at det jobbes for fullt med sikte på å arrangere årets cup – men at de vil følge korona-rådene fra svenske myndigheter.

– Vi har stor arbeidsbelastning akkurat nå, så vi ber om forståelse for at det kan ta tid å besvare spørsmål som ikke haster, sier Gardin i oppdateringen onsdag.

Lierne er det namdalske laget som er påmeldt med flest lag. De har meldt på seks, lag og blir det ikke cup vil de tape 9.000 kroner. Grong, Namdalseid og Gullvikmoen har meldt på fire lag.

Tilbakebetaler

Arrangørene av Kippermoen Cup i Mosjøen, der oppimot 50 namdalske lag hvert år deltar, har en annen praksis i forhold til eventuell avlysning enn cupen i Sverige.

– Ved avlyst turnering vil alle lag få refundert innbetalingen, skriver arrangøren Mosjøen IL på sin Facebook-side.

De har utsatt påmeldingsfristen til 1. juni, og har per i dag håp om å få gjennomført turneringa som planlagt.