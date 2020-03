NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vårt mannskap i den spisse enden, de som rykker ut på haste- og akuttoppdrag, melder tilbake at mange alvorlige syke har ventet unødig lenge med å be om helsehjelp og medisinsk bistand. Dette er ikke bra hverken for pasientene, for de som skal yte helsehjelp eller i forhold til videre oppfølging av pasientene i sykehusene våre, sier klinikkleder Øystein Sende, Helse Nord-Trøndelags klinikk for prehospitale tjenester.

Trenger du hjelp – ta kontakt! Bekymret over brå pasientnedgang Situasjonen omkring koronasmitte ved sykehusene i Helse Nord-Trøndelag er uforandret siste døgn. Samtidig oppfordrer sykehusene akutt syke pasienter om å ta kontakt.

I likhet med registrert nedgang av pasienter inn i sykehusene via våre akuttmottak, har AMK og ambulansetjenesten merket endringer under koronakrisen. Oppdragsmengden når det gjelder håndtering av haste- og akutthjelp har gått betydelig ned, men de pasientene som ber om hjelp er ofte veldig dårlig.

–Mange har dessverre ventet unødig lenge med å be om helsehjelp og medisinsk bistand. Våre ledere og ansatte ber innstendig om at syke innbyggere ikke nøler med å alarmere hvis de trenger nødvendig hjelp, sier Sende.

Det klassiske hos pasientene ambulansemannskapet møter er at mange har brystsmerter og er tungpustet.

– Flere pasienter har symptomer på lungeødem, noe som er veldig sjelden en kommer ut for i dag. Det at pasientene er så dårlig, krever ofte mer krevende behandling og ikke minst raskere respons. Dette er bekymringsfullt. Hjelpesystemene kan komme på etterskudd med å fange opp den endringen som skjer hos pasientene dersom vi ikke alarmeres i en tidligere fase, sier klinikkleder Sende.