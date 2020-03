Jobber døgnet rundt

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: – Du kan trygt si det er rimelig hektisk om dagen ja, nikker 24-åringen fra Namsos. Hun ble ferdig utdannet bioingeniør fra NTNU våren 2017, og har siden samme høst hatt sin arbeidsplass på Laboratoriesenteret ved St. Olavs hospital i trønderhovedstaden.

– Det er en stor arbeidsplass. I Laboratoriesenteret er det mange forskjellige laboratorier. På avdeling for medisinsk mikrobiologi er vi nærmere 100 ansatte, forteller Emilie som trives veldig godt på jobb.

Selv om det for tida er svært travelt.

Jobber om natta

Når NA ringer, er det en søvndrukken Emilie som tar telefonen. Hun har vært på nattevakt på labben, og må ta igjen tapt nattesøvn på dagtid.

– Vi begynte med nattevakter i forrige uke. Det betyr at vi nå jobber hele døgnet, forklarer hun.

For det er avdeling for medisinsk mikrobiologi som tar imot koronatester fra hele Trøndelag. Nå er de oppe i om lag 1.000 tester i døgnet. Det er med andre ord en gedigen jobb som utføres i disse dager.

Vises på en kurve

Prøvene som kommer inn til labben, er tatt av allmennleger og helsepersonell. Prøven utføres enkelt ved å stikke en liten pinne ned i halsen og opp i nesen. Så pakkes prøven i en egen prøvebeholder og forsegles før den sendes laboratoriet med kurerpost.

– Når prøven kommer til oss, blir opplysningene lagt inn i datasystemet. Det sjekkes deretter at opplysningene stemmer. Så blir prøven lagt inn i PCR- maskina. Der blir det tatt ut genmateriale fra prøven som så blir ekstrahert. Det vil enkelt sagt si at prøven blandes med en miks som vil binde seg til koronaviruset. Prøven kjøres deretter på ulike temperaturer.

– Hvis det er koronavirus i prøven, vil dette komme til syne på en kurve, forklarer Tungseth Bruun.

94 prøver i gangen

– Kan dere teste mange prøver samtidig?

– Vi kjører 94 prøver i slengen, og det kjøres flere oppsett i løpet av døgnet. Selve testinga tar litt over en time, men det er mye å gjøre både før selve testinga og etterpå, svarer hun.

Forskerne sammenlikner koronaviruset med virusutbruddene av Sars i 2002 og Mers i 2012 som også smittet fra dyr til menneske. Man tror koronaviruset oppsto på et marked i byen Wuhan i Kina senhøsten 2019. Bladneseflaggermusen er utpekt som synderen, og forskerne antar at virus fra flaggermusa hoppet over til andre dyr som sto tett sammen på markedet før det igjen fant vegen til et menneske. Det vitenskapelige navnet på viruset er Sars coronavirus 2, mens selve sykdommen betegnes som Covid-19.

Beskytter seg

På Tungseth Bruuns arbeidsplass er staben delt opp i to lag. Det er gjort også som en sikkerhetsforanstaltning dersom ansatte blir syke. Nå går de skift på dag, kveld og natt.

– Er du redd for å bli smitta selv?

– Nei, vi beskytter oss med smittevernutstyr når vi tar ut genmaterialet og ekstraherer prøven. Vi er også nøye på å beskytte prøven, og bruker både hansker og frakker når vi jobber, sier hun.

– Det er en viktig jobb dere gjør i disse dager?

– Ja, det er det. For oss er det uvant at det blir så mye oppmerksomhet rundt oss og hva vi holder på med. Vanligvis er det ikke så mye snakk om oss bioingeniører, smiler Tungseth Bruun som ikke ser for seg at hun kommer heim til Namsos med det første.

Prioriterer jobben

– Nei, nå må jeg prioritere å være her i Trondheim og jobbe. Og om vi har fri, må vi være i beredskap i tilfelle kolleger blir syke så vi må steppe inn, sier hun.

– Er det mange som har blitt syke av dine kolleger?

– Det er ansatte som er forkjølet, men ingen har så langt fått påvist Covid-19, forteller hun og legger til at dersom ansatte på labben har forkjølelsessymptomer, så må de være heime fra jobb.

– Dere har vel full kontroll på om dere er koronasmittet?

– Nei, vi må følge retningslinjene for prøvetaking som alle andre. Vi kan ikke teste oss selv i tide og utide, svarer Emilie Tungseth Bruun som regner med at det blir jobbing i årets påskeferie.

– Nå går det i jobb og bare det. Mer rekker jeg ikke for tida, sier den 24 år gamle bioingeniøren fra Namsos som skryter av både kolleger og sjefer på laboratoriet som står på alle som en i en helt spesiell situasjon.