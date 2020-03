Nå har forbundet avgjort hvem som får spille i 1. divisjon

NAMDALSAVISA

LIERNE/SNÅSA: - Det ble helt som forventet dette. Det var slett ingen overraskelse for oss at forbundet valgte denne løsninga, sier Lierne-trener John Arne Vestnor.

Han trener et lag som vant samtlige kamper i årets serie - men det var ikke nok til å vinne 2. divisjon og derigjennom få tilbud om spill i 1. divisjon. For det var Snåsa som var best av de to lagene i to av de tre rankingturneringene som ble spilt, og siden de totalt fikk et poeng mer på rankingtabellen, som omfatter både serietabell og to rankingturneringer, så er det de som står som vinnere av 2. divisjon i 2020.

Det skulle opprinnelig vært spilt en tredje og det som var ment å være en avgjørende rankingturnering, midt i mars. På grunn av Korona-viruset ble den avlyst. Avlyst er også det planlagte kvalifiseringsspillet for 1. divisjon første helga i mai.

Dermed måtte forbundet ta ei avgjørelse på hvordan de skulle løse situasjonen som oppsto med tanke på hvem som skal få plass i 1. divisjon, når det ikke er kvalifiseringsspill.

Samarbeid

Nå er svaret kommet. For Trøndelag får vinneren av 2. divisjon plass i 1. divisjon til høsten. Det betyr at Snåsa rykker opp - hvis de vil.

Som kjent diskuteres det nå samarbeid på tvers av volleyballagene Lierne, Grong og Snåsa, og arbeidet med å få en fast avtale på bordet gjeldende for kommende sesong, vil nå forseres når premissene fra forbundet er klare.

- Snåsa har sendt brev til forbundet, for å få avklart noen spørsmål rundt et samarbeid. Det som er viktig i denne sammenhengen er å tenke "oss" og ikke "meg". For meg er det ikke noe viktig hva klubben som spiller i 1. divisjon heter, men at spillerne nå får et 1. divisjonstilbud igjen i distriktet, sier Vestnor.

Det er ikke avklart om Snåsa vil ta plassen under eget klubbnavn, eller om det blir et annet navn på laget som spiller i 1. divisjon til høsten. Det som ifølge Vestnor dog er klart er at det blir lag i 1. divisjon.

- Det er jeg sikker på at det blir. Nå må vi få fortgang i arbeidet, så vi vet hvordan vi skal rigge oss. Det er viktig at alle klubbene opprettholder et lag i 2. divisjon, så alle spillerne får et tilbud på sitt nivå. På toppen kommer så et 1. divisjonslag. Vi må imidlertid få avklart noen spørsmål rundt overbygningsavtaler for spillerne, så vi vet den modellen som vi har diskutert kan være vegen å gå, sier Vestnor.