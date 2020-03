Slik holder du kontakten med barnebarna

NAMDALSAVISA

Er du i risikogruppa, bor langt unna familiemedlemmer eller har blitt syk, kan du likevel holde kontakten med dine nærmeste.

De fleste av forslagene nedenfor blir billigere og enklere å bruke om du er tilkoblet Internett i forhånd:

Facebook og Messenger: Her kan folk gratis sende bilder, lydklipp og skrive til hverandre. Om du savner stemmene og ansiktene litt ekstra, er det også mulig å ringe og ha videosamtaler. Bor du eller de du ønsker å komme i kontakt med i utlandet, er appene veldig lommebok-vennlige.

Facetime: Denne appen er allerede installert på Apple-telefonene, og trengs ikke å lastes ned i ettertid. Her kan du ringe kjente og kjære og ha videosamtaler. Skjer dette ofte, kan nok mobilregninga øke, om man ikke er koblet på nettverk.

Skype: Har du ikke en smarttelefon, men foretrekker å bruke datamaskin eller nettbrett, kan Skype være aktuelt. Du oppretter en bruker og installerer programmet gratis. På samme måte som Facebook, legger du til venner som du ønsker å komme i kontakt med. Samtalene skjer via Internett, så man må være koblet til et nettverk. Samtalene er kostnadsfrie. Bor du eller noen du kjenner i utlandet, er også denne aktuell for å unngå skyhøye regninger. Folk kan også sende hverandre meldinger og filer om man ikke har ordnet håret nok til en videosamtale.

Snapchat: Savner du de små øyeblikkene i hverdagen, er denne appen fin å ha for å få med seg det nyeste. Har du en smarttelefon lastes appen ned gratis. Her kan du ta bilder, spille inn video, dele historier og legge til spesialeffekter (tekst og tegning). Om det er flere familiemedlemmer som bruker Snapchat, kan man opprette en egen gruppe, slik at hele familien kan holde kontakten.

WhatsApp: I tillegg til å sende tekstmeldinger kan brukerne av applikasjonen sende hverandre bilder, video, lydmeldinger og ringe hverandre på kryss og tvers av landegrensene. Også WhatsApp brukes flittig til gruppesamtaler, særlig om man oppholder seg utenlands. Brukerne kan også sende sine geografiske plasseringer ved hjelp av en integrert kartfunksjon. Appen er i utgangspunktet for smarttelefon med internettilgang.

Det enkleste er likevel å ta opp telefonen og ringe – om man har muligheten til det. Ellers kan man også sende ei melding eller en e-post om det er aktuelt. Det har aldri vært enklere å holde kontakten med sine nære og kjære som nå!