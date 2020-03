Styrker vaktholdet på Sykehuset Namsos

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Med bakgrunn i at en person knuste seg inn på Sykehuset Levanger tidlig lørdag morgen, har strategisk kriseledelse beslutta å styrke vaktholdet ved sykehusene våre, sier kommunikasjonssjef i Helse Nord-Trøndelag, Svein H. Karlsen.

Mellom klokken 06 og 07 lørdag morgen ble en mannsperson uten ærend i Sykehuset Levanger avvist av vekter.

Kort tid etter kom vedkommende tilbake utstyrt med et bordbein, og knuste glassdør i inngangspartiet. Vedkommende tok seg deretter inn i sykehuset.

– Dessverre viser lørdagens uønskede hendelse at det var riktig å stenge sykehusene for publikum på natt og innføre vakthold ved bruk av vektere 24/7. Med bakgrunn i at en person knuste seg inn på Sykehuset Levanger, har strategisk kriseledelse besluttet å styrke vaktholdet ytterligere fra lørdag kveld, opplyser kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen.

Får oppfølging av fagpersonell

Vekter alarmerte politiet raskt. Vedkommende som knuste seg inn i sykehuset ble stanset av sykehusansatte og holdt i sjakk inntil politiet ankom og pågrep mannen.

– Vi er først og fremst opptatt av å ivareta vårt personell som var involvert i den dramatiske hendelsen. De får tilbud om oppfølging av fagpersonell hos oss som har kompetanse og erfaring i å håndtere traumatiske opplevelser, og sine ledere.

Avventer hjemmekarantene

– Helseforetaket har nær og god kontakt med politiet som har informert oss om at det er tatt prøvesvar av den aktuelle personen, for å avdekke om han er smittet med koronavirus eller ikke. Ut fra disse opplysningene fra politiet tar sykehusets avdelinger sine forholdsregler. Personell som har vært i kontakt med mannen følge spesielt opp av sine klinikker, sier Karlsen.

Kommunikasjonssjefen sier det er for tidlig å si noe om det er nødvendig å iverksette tiltak i form av å sende ansatte ut i pålagt hjemmekarantene.

– Parallelt med oppfølgingen av personell er sykehuset i full gang med å rydde opp og reparere inngangsdørene, opplyser Karlsen.