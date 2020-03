Familievernkontorene åpner igjen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Torsdag ble de fleste familievernkontor åpnet opp for befolkninga igjen. Tilbudet vil i første omgang primært være på telefon.

For ei drøy uke siden bestemte Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) at alle landets familievernkontor skulle stenges for tilstedeværende tjenester.

Nå har Bufdir brukt tid på å finne ut hvordan de kan sikre at familievernkontorene kan være i tilnærmet full drift slik at familier som strever får hjelp, samtidig som de ansatte blir ivaretatt på en god måte ved å følge alle anbefalinger for smittevern.

Fylkesmennene behandler søknader om separasjon og skilsmisse. Reglene er slik at foreldre med barn under 16 år må møte til mekling for å få separasjon eller skilsmisse.

Nå gir Bufdir i gitte situasjoner fritak fra plikten til å møte i mekling.

Det sikrer at de som trenger det får meklingsattest, slik at søknader til Fylkesmannen og Nav ikke stoppes.

Foreldre kan ringe familievernkontoret, for råd og veiledning, melder Fylkesmannen i Trøndelag.