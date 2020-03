Overhalla med digitalt helsetilbud

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – Det handler om å gi innbyggerne i Overhalla et best mulig tilbud i en krevende situasjon. Derfor har vi lansert videokonsultasjoner som en mulighet, sier prosjektleder digitalisering helse og omsorg i Overhalla kommune, Beate Galguften Aunet.

Legekontorene, fysioterapi, samt tjenesten for rus og psykisk helse i Overhalla kommune har nå tilbud om videokonsultasjon.

– Vi fant ut at vi måtte gjøre noe slik at folk kunne komme i kontakt med helsetjenestene i kommunen, selv om de ikke har anledning til å møte opp fysisk, sier hun.

Onlinelegen er på plass I Overhalla kan du nå gå til legen heime fra din egen stue.

Enkelt og sikkert

Allerede 18. mars begynte de å se på løsninger, og 23. mars var de klare for oppkobling.

– Hvordan fungerer dette i praksis?

– Kort forklart så bestiller du enten legetime, eller andre konsultasjoner, som du pleier å gjøre. Så får du en SMS med en lenke til et lukket videorom, hvor du logger deg på og følger instruksjonene på skjermen. Jeg anbefaler folk å se videoen vi har lagt ut på kommunens heimeside. Der er det en enkel gjennomgang, sier hun.

De som allerede har oppsatte timer, for eksempel hos fysioterapeuten, får tilsendt en lenke på SMS som de kan logge på til avtalt tid.

– Det er enkelt, sikkert og brukervennlig, og det krever ingen tekniske kunnskaper, eller behov for å installere noe på telefonen eller pc-en, sier Aunet.

– Svært mange av dem som har mobiltelefon har jo en smarttelefon, og video gjør jo at det da går an å se pasienten selv om du ikke kan ta på dem, sier hun.

Aunet forteller at de som jobber innenfor rus og psykisk helsetjeneste allerede har gjennomført videosamtaler med noen av brukerne for oppfølging.

– Tilbakemeldinga er at de opplever at det fungerer mye bedre enn en vanlig telefonsamtale når de kan snakke med folk ansikt til ansikt, sier hun.

– Er dette brukere som vanligvis skulle ha møtt til en samtale?

– En del er det, og for disse brukerne er det viktig at vi kan gi et tilbud selv om kontoret er fysisk stengt, sier Aunet.

Videoveiledning

Fysioterapeut Maja Skaret Engblom er på jobb på helsesenteret i Overhalla, men i treningssalen høres bare suset av ventilasjonsanlegget. Hun jobber til daglig mest med barn og unge fra spedbarnsalder og oppover.

– Behandling er selvsagt litt verre, men for eksempel råd og veiledning til foreldre kan vi få til bra via en videosamtale, mener hun.

En annen mulighet er direkte veiledning via skjerm, hvor folk gjør øvelser og hun kan bidra med råd undervegs.. Hun sier at folk som allerede er i opptrening eller under behandling også kan få tilsendt øvelser via e-post, med instruksjonsvideo.

– For mange er det viktig å følge et behandlingsopplegg som de nå ikke kan få, og da gjør vi det vi har mulighet for slik at folk til en viss grad kan få fjernbehandling i en periode, sier Engblom.

Hun sier at takket være at Overhalla kommune har vært veldig bevisst på at digitalisering blir en del av framtidas helsetilbud, har de kommet raskt i gang.

– Vi er så heldige at vi har Beate (Aunet) som jobber med dette som prosjekt, og dermed kunne vi gå online nesten umiddelbart, sier hun.

En del av framtida

Aunet sier at hun tror hele kommunehelsetjenesten kan komme til å bli endret i en viss grad når koronakrisen er over.

– Det som blir spennende blir å analysere hva som har skjedd med oss, både som pasient/bruker og tjenesteyter, sier hun.

Aunet tror at videokonsultasjoner og onlineløsninger også kan bli en del av helsetilbudet i framtida.

– Krisen har utløst et behov for å finne gode og tilfredsstillende løsninger, og når vi først har dem på plass vil jeg bli overrasket om vi ikke kommer til å se nærmere på hvordan dette kan utvikles videre, for eksempel med tanke på konsultasjoner og rådgiving som ikke er avhengig av fysisk oppmøte, sier hun.