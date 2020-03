Tror smittetoppen kommer fra mai

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi har lagt nødvendige planer og rigget oss for at vi kan få så mange som 40–50 smittede pasienter samtidig, og 10–12 pasienter samtidig som behøver intensivbehandling/respirator ved Sykehuset Namsos, sier fagsjef Paul Georg Skogen.

Når det vil skje vet ingen, men Skogen sier at de jobber ut fra at en smittetopp kan ventes fra mai og utover.

– Foreløpige beregninger fra Folkehelseinstitutter antyder at vi kan nå en topp allerede i mai, sier han.

Per tirsdag formiddag er det ingen innlagte pasienter med mistanke om koronasmitte ved Sykehuset Namsos, mens i Levanger har de tre innlagte pasienter, en av disse behandles i respirator.

Bygger kapasitet

– Har Sykehuset Namsos tilstrekkelig kapasitet for å møte en slik smittetopp?

– Vi har verken nok utstyr eller personell ved noen av sykehusene våre per dags dato. Men takket være at vi kom i gang tidlig med planlegginga, og det er jobbet svært effektivt i avdelingene, kan vi nå jobbe konkret med å utvide kapasiteten. Vi vil gi regionhelseforetaket en statusrapport omkring dette torsdag 2. april, sier sykehusdirektør Tor Åm.

– Hvor stort er behovet basert på de planene dere jobber ut fra?

– Vi må anslagsvis doble kapasiteten på respiratorer her i Namsos, men vi har også en del utstyr som kan brukes midlertidig, for eksempel fra anestesi, slik at vi har gode løsninger om behovet oppstår, sier klinikkleder Hallvard Græslie.

Frykten er at svært mange blir veldig syke samtidig. Noe som vil utfordre kapasiteten ved sykehusene. Ved Sykehuset Namsos har de blant annet fysisk bygd om sengeposter med tanke på koronabehandling og smittevern.

– Mange av dem som blir smittet blir veldig syke, og erfaringer fra Italia og Kina viser at pasienter som trenger behandling i respirator typisk blir liggende i omkring 15 dager, sier han

Sykehusdirektøren sier de derfor også har rigget seg for å kunne flytte utstyr og personell etter behov.

– Dette er ikke en lokal sak bare for oss, vi må tenke nasjonalt og internasjonalt med tanke på utstyr, personell og ressurser, mener sykehusdirektør Åm.





Krig uten bomber

Fagsjefen sier at de ser på de strenge nasjonale tiltakene som er satt i gang som viktige og riktige.

– Vi som samfunn må ta denne belastninga slik at vi ikke havner i en situasjon hvor helsetjenestene våre kollapser helt, mener Skogen.

– Antall påviste tilfeller av covid-19 i Nord-Trøndelag er så langt tilsynelatende lavt. Hvor alvorlig er egentlig situasjonen?

– Dette er som en krig uten bomber, og noe som vil få omfattende konsekvenser for hele samfunnet. Vi har bare sett begynnelsen og må være forberedt på at kan bli mye verre før det blir bedre, sier klinikkleder Randi S. Brandtzæg.

– Hva betyr det at vi har to sykehus i Nord-Trøndelag å dele dette på?

– Hvis man faktisk mener alvor med likeverdig helsehjelp til befolkninga, så er det ikke bare en fordel, men helt nødvendig å ha to fullverdige sykehus nord i Trøndelag, mener Brandtzæg.

En konsekvens av de omfattende smitteverntiltakene er at andre deler av virksomheten ved Sykehuset Namsos blir satt på vent.

– Vi har per i dag registrert 700 "nyhenviste" pasienter som fått utsatt avtalene de har om konsultasjon og diagnostikk, i tillegg har omkring 2.500 pasienter som allerede var i systemet fått utsatt timeavtalene sine og står nå på venteliste, sier Skogen.

Fagsjefen understreker hvem som blir satt på vent, hele tida er basert på hva som er forsvarlig ut fra en medisinsk vurdering.

– Har dere tort å se på når dere kan begynne å ta unna køa?

– Vi gjør kontinuerlige vurderinger av hvem som må ha behandling og hvem som kan og må finne seg i å vente. Og det er viktig å ha med seg at selv om aktiviteten ved avdelingene er tatt ned, gjennomføres det fortsatt operasjoner og annen medisinsk behandling. Alle som må ha hjelp, får hjelp, understreker Skogen.

Frivillige er i gang

Før koronasmitten kom var Helse Nord-Trøndelag i gang med økonomisk omstilling.

– Hvilke økonomiske konsekvenser får det som skjer nå?

– Det vi gjør og de tiltakene som er satt i gang gjør at vi må tenke utafor budsjett, men vi registrerer tapte inntekter og økte utgifter slik at vi i ettertid kan analysere de økonomiske konsekvensene, sier Åm.

Sykehusdirektøren sier han nærmest tar det for gitt – basert på signaler fra regjeringa – at de ekstra kostnadene og tapte inntektene vil bli dekket inn når situasjonen kommer tilbake til mer normale tilstander.

En annen usikkerhetsfaktor er hvor mange sykehusansatte som av ulike årsaker vil bli utilgjengelige, enten fordi de blir smittet eller satt i karantene. Per i dag er omkring 50 ansatte i Helse Nord-Trøndelag satt på sidelinja.

– Betyr det at dere allerede har tatt inn "frivillige" til å fylle huller i turnuser?

– Av de til nå omkring 270 som har meldt seg til tjeneste for Helse Nord-Trøndelag har vi allerede satt i gang opplæring og kalt inn folk til vakter, slik at det er en ressurs vi er svært takknemlige for at vi allerede nå kan dra nytte av, sier kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen.

– Jeg er voldsomt imponert over den innsatsen alle ansatte og ledelsen ved sykehuset har lagt ned for å møte denne situasjonen. Og vi er per dato kommet langt i forberedelsene på det som kan komme, sier sykehusdirektør Tor Åm.