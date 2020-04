– Det blir en livsstil, det er en lidenskap. Jeg kommer til å holde på så lenge jeg lever

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det var helt tilfeldig. Jeg hadde full jobb, men ungene begynte å bli så store, og så fant jeg en liten annonse om det i et magasin. Jeg tenkte at dit må jeg bare, og fikk plass. Jeg kjente på et sterkt uttrykksbehov. Far og brødrene mine var ivrige i musikken, men jeg spilte ikke noe instrument. Så dette ble min musikk, sier Laila Midtgård Høyvik.