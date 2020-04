– Natt til 11. mars forsvant alle bestillinger

NAMDALSAVISA

SØRLI: – Det er ikke noen hemmelighet at vi har hatt vansker med å få produksjonen til å gå helt på skinner. Det har vært mange runder med leverandør, og vi har hatt uavhengige selskaper inn for å hjelpe oss. Men til slutt var det en av våre egne ansatte som fant feilen i to pumper som ikke virket som de skulle. Nærmest på dagen forsvant alle de tekniske problemene vi har hatt, og nå skulle vi konsentrere oss om å tjene penger, sier grynder og daglig leder John Helge Inderdal i Blåfjell AS.