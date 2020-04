Reiselivsanlegg må holde stengt: – Næringa blir hardest rammet

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Bobiler og campingvogner er uønsket på besøk. Reiselivsanlegg må holde stengt.

Det er blant tiltakene Flatanger kommune nå iverksetter for å hindre korona-smitte.

– Det er innført hytteforbud, og vi likestiller campingvogner, bobiler og reiselivsanlegg med hytter, sier ordfører Olav Jørgen Bjørkås til Flatangernytt.

Forbud

Overfor nettavisa viser ordførere til at regjeringa har innført forbud for folk å oppholde seg på hytte utenfor egen bostedskommune, og har henstilt om ikke å ta unødvendige fritidsreiser.

Ut fra dette har ordførerne i region Namdal gått sammen om å henstille om at folk med bobiler og campingvogner også holder seg innenfor egen kommune.

Ifølge flatangerordføreren vil en felles holdning bli offentliggjort i løpet av kort tid. Det opplyser han til NA.

– Det er et generelt krav om å unngå fritidsreiser, og da mener vi at bobiler, campingvogner og reiselivsanlegg faller inn under det samme, sier Bjørkås til Flatangernytt.

– Det har kommet forespørsler om å bo i bobiler og på hytter. Men det er uthuling av et vedtak som ikke er egnet til å si ja til. Derfor går vi nå ut med dette, sier ordførere til NA onsdag kveld.

– Det er synd for reiselivsanlegg. Men det ville ha vært verre om folk skal samles der enn på hyttene, legger han til.

Rammes hardt

Til NA sier ordføreren at reiselivsnæringa vil lide under tiltakene.

– For vår del er det reiselivsanlegg som virkelig rammes hardt, sier Bjørkås.

– Kan du si noe om varigheten på stenginga av reiselivsanlegg?

– Nei. De er jo i praksis stengt allerede. Alle som har booket, har avbestilt. I hovedsak er reiselivsnæringa i Flatanger basert på utenlandske turister, sier Bjørkås, som har vært i kontakt med flere av reiselivsaktørene i kommunen.

– De regner med at første del av sommeren ryker, sier han.

Flere reiselivsaktører har tidligere uttrykt overfor NA at de frykter store økonomiske tap som følge av pandemien.

– Det er ei krevende tid, fastslår ordføreren.

Økonomi

– Kan kommunen bidra økonomisk med en økonomisk redningspakke til reiselivsaktørene, eller må de få hjelp utenifra?

– Vi er avhengige av at regjeringa lager pakker som fanger opp det. Vi har ikke diskutert hva som kan være vårt bidrag ennå, svarer Bjørkås, som forteller at kommunen må se på hvilke økonomiske virkemiddel de kan bistå med til et hardt prøvet næringsliv.

– Eiendomsskatt kan være en ting som vi kan vurdere, sier han.

Ingen smittet

Flatanger har per i dag ingen som er bekreftet smitta av viruset.

– De tiltakene vi har gjør er med på å gjøre ei forandring på smittespredning og gjør oss bedre forberedt, hvis epidemien kan slå ned. Vi har forberedt oss grundig siden 12. mars, da vi så alvoret. Det er uvurderlig, mener han.