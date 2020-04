Stenger alpinanlegget i Åre før påske

NAMDALSAVISA

– SkiStar har besluttet å stenge anleggene i Åre, Sälen og Vemdalen fra og med mandag 6. april, skriver SkiStar i ei pressemelding.

Årsaken til stengingen er etter råd fra den svenske Folkhälsomyndigheten. De viser til at det svenske helsevesenet nå må ta høyde for å ta hånd om et ukjent antall pasienter med bakgrunn i korona-smitten.

– Helse og sikkerhet får foran alt. Vi vil at helsevensent skal få alle forutsetninger de kan for å klare denne belastningen, sier Stefan Sjöstrand VD SkiStar i pressemeldinga.