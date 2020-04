NAMDALSAVISA

SØR-GJÆSLINGAN: Museet Midts søknad om tilskudd omfatter to flytekaier. Den største er ei felleskai på Heimværet, som er tenkt plassert sentralt, og vil ha plass til omtrent 15 båter. I tillegg til plasser for fritidsbeboere og for museets gjester, vil det etableres noen gjesteplasser for båtturister.