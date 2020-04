Skal kåre Namsos beste spillere de siste 50 år

NAMDALSAVISA

NAMSOS: - I disse koronoatider må man lete etter andre inntektsområder enn vanlig. Derfor fant jeg ut at vi kunne starte en Spleis der inntektene blir delt mellom fotballgruppene i Namsos, Bangsund, Klompen, Gullvikmoen og Spillum. Etter hvert ballet det på seg, og jeg tror dette blir ganske så bra underholdning i beste sendetid søndag, sier Hans Kjetil Andreassen.

Den tidligere fotballspilleren, treneren, og lederen for Namsos IL fotball, brenner for lokal idrett. Da korona-pandemien satte en stopper for all aktivitet, satte han seg i sving med å prøve og skaffe penger til de nevnte klubbene.

Det har imidlertid blitt mye mer enn "bare" en spleis, sier han.

- Ja, nå blir det tv-sending som streames gjennom NAs nettutgave søndag kl. 18.00, der det jeg mener er et fotballfaglig sterkt panel skal sette opp et bestelag bestående av 11 spillere, ut fra spillere som har vært i aksjon de siste 50 år.

- Hvilke kriterier blir lagt til grunn for utvelgelsen av spillerne?

- Det fotballfaglige legger ikke jeg meg borti, da det er fagpanelet som skal avgjøre. Men ramma er at spillerne enten skal komme fra Namsos kommune, eller ha spilt for en av de nevnte klubbene, sier Andreassen.

- Hva med damene?

- Denne gang blir det kåring av herrespillere, men kanskje kan vi komme med et opplegg tilsvarende for damer ved en senere anledning, sier han.

Overraskelser

Selv om tida til å plukke ut og snakke om aktuelle spillere naturlig nok vil ta en del av sendeflata, blir det også rom for andre ting i løpet av den vel halvannen times lange sendinga.

- Det blir mange overraskelser undervegs, så det er bare å følge med, sier Andreassen, som også lover noen musikalske innslag.

- Uansett blir jo utvelgelsen av de 11 spillerne, men også et utfordrerlag med 11 spillere, snakkisen. Det er alltid sterke følelser og meninger rundt kåringer, noe det også forhåpentligvis blir her, sier han.

Han mener det er et fotballfaglig sterkt team som skal plukke ut laget.

- Helt klart. Her har vi både spillere og folk som har fulgt fotballen veldig tett gjennom alle år. Per Olav Glømmen og Kjetil Hoddø har jo begge spilt fotball for Namsos mens de var på topp. Espen Sandmo spilte for Bangsund i 2. divisjon, og har vært tett på fotballen i alle år, mens sportsleder Svein-Tore Hovd i Namdalsavisa nok har sett mer lokalfotball enn de aller fleste de siste 35 år, sier Andreassen.

Sendinga skal ledes av Siri Husby Fiskum. Hun er nå journalist i NA, men jobbet tidligere for NRK-sporten.

- Dette blir kjempeartig. Jeg gleder meg, sier Hans Kjetil Andreassen, som understreker at hele opplegget ikke hadde vært mulig uten jobben som Lasse Due Brattås og Espen Sandmo har gjort på forhånd.