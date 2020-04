Alle kommuner i Namdalen har oppdaterte smittevernplaner

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi har en operativ fagplan på smittevern, denne ble sist revidert 26. september i fjor. Under denne ligger et infeksjonskontrollprogram som nå inneholder egne smittevernsprosedyrer mot korona, opplyser ordfører i Grong, Borgny Grande i Grong.

Da koronavirus-utbruddet ble erklært som en global folkehelsekrise 31. januar, ga Helsedirektoratet fylkesmennene i oppdrag å finne ut hvilke kommuner som manglet eller hadde en utdatert smittevernplan.

I Aftenposten fredag 3. april ble det presentert en oversikt over kommuner i Norge som manglet oppdaterte smittevernplaner. Avisa baserer oversikten på sammenstilling av rapporter fra fylkesmennene i Norge. Oversikten viser at 252 kommuner hadde en oppdatert og velfungerende smittevernplan, mens 74 kommuner manglet eller hadde et planverk som var utdatert eller som trengte oppfølging av andre årsaker.

Flere kommuner manglet smittevernplan Den første uka i februar manglet 74 norske kommuner, deriblant flere i Namdalen, en smittevernplan eller hadde et utdatert planverk, melder Aftenposten.

– Alle kommuner burde hatt smittevernplan på det tidspunktet vi spurte, men enkelte hadde ikke det. Derfor var det viktig for oss å umiddelbart be disse kommunene oppdatere planene, slik at de var best mulig forberedt på det som kom, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til Aftenposten.

Blant de 74 var kommunene som på rapporteringstidspunktet – 7. februar – manglet, hadde mangelfulle eller utdaterte planer på det tidspunktet finner vi Lierne, Røyrvik, Grong, Høylandet, Namsskogan, Leka og Bindal. NA har spurt de aktuelle kommunene hvordan situasjonen er nå snart to måneder etter rapporteringa. Og svarene kan oppsummeres med at alt er på stell.

– Leka kommune var i gang med arbeidet med smittevernplan allerede før virusutbruddet. Arbeidet er nå intensivert, og det gjenstår kun korrekturlesing før planen er ferdig., er tilbakemeldinga fra ordfører i Leka, Elisabeth Helmersen.