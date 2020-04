Arrangerer stafett for alle

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Arrangørene Norges friidrettsforbund og Tine har nemlig gått sammen om en annerledes stafett.

«Covid-19 satt en stopper for normal gjennomføring av årets Tinestafett. Men i stedet for å avlyse helt, er det den 12. mai duket for felles stafett hvor det oppfordres til å løpe sammen, hver for seg. Friidrettsforbundet og Tine håper nå hele Norge vil være med å lage verdens største stafett – i nytt format», heter det i ei pressemelding fra partene.

100.000 deltakere

Tinestafetten har helt siden tidlig på 1990-tallet samlet 100.000 deltakere til en skolestafett for 6.-9. klasse. I år stopper koronaviruset denne stafetten i sin ordinære form. Men med det nye opplegget, håper arrangørene å samle enda flere til dyst.

– Vi kan ikke løpe sammen fysisk i år, men vi kan likevel løpe hver for oss og samles digitalt. I over 25 år har vi én dag i året satt fokus på løpeglede, samhold og mestringsfølelse. Nå mer enn kanskje noen gang er det viktig å opprettholde dette. Målet med stafetten er å fremme fysisk aktivitet og breddeidrett blant norske barn og unge, og det ønsker vi å få til i år også – selv om arrangementene ikke vil bli helt som planlagt, sier Ann Kristin Syversen, sponsorsjef i Tine.

Stafetten skal altså arrangeres 12. mai. Denne dagen oppfordres elever på alle trinn, men også familier og venner landet over til å delta.

Klokka 09.00 vil det sendes ei livesending på Facebook med flere kjente fjes, og i løpet av dagen oppfordres det til å løpe en distanse på 200 meter. Familier og lærere registrerer i etterkant hvor mange som var med å løpe.

Slik deltar du: Klokka 09.00 12. mai sender Tine og Friidrettsforbundet ei livesending på Facebook. Her blir det morsom underholdning og gjensyn med flere kjente ansikter.

Etter livesendinga oppfordres alle til å bruke resten av dagen til å løpe en distanse på 200 meter, der de er. Husk å følge retningslinjer fra Folkehelseinstituttet om smittevern.

I etterkant registrerer familier og lærere hvor mange som var med å løpe via et registreringsskjema.