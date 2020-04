Gjenåpner sine utendørs idrettsanlegg

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det skjer i tråd med helsemyndighetenes råd.

Men kommunen understreker at fortsatt gjelder strenge regler.

Treningsgruppene kan ikke bestå av flere enn fem personer, og det skal være minst to meter mellom hver enkelt deltaker.

– Påska er ei tid for utendørsaktiviteter, og vi ønsker å bidra til at alle får en god påskeferie, sier kommunedirektør Inge Ryan i ei pressemelding fra Namsos kommune fredag ettermiddag.

Må skje i forsvarlige former

– Samtidig vil vi understreke at dette må skje i forsvarlige former og etter de nasjonale anbefalingene som gjelder. Det er viktig at man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko.

For anlegg som ikke tilhører Namsos kommune er det opp til særforbundene og idrettslagene selv å ta avgjørelser om eventuell åpning. Idrettslag og andre som tilrettelegger for aktivitet må holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og idrettens særforbund, og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.

Regler for aktivitetene

Følgende regler gjelder for aktivitet på kommunens anlegg:

#Ved aktiviteter for barn og unge, bør det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

#Det må være maksimalt fem som deltar på samme aktivitet #Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt, det skal være minst to meter mellom hver deltaker