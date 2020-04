Innfører generelt besøksforbud

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det opplyste helseforetaket fredag:

- Av hensyn til inneliggende pasienter og ansatte i sykehusene, er det fra fredag 3. april innført en generelt besøksforbud i Helse Nord-Trøndelag. Det må helt spesielle grunner til dersom pasienter kan ta imot besøk. Har pårørende og inneliggende pasienter spesielle behov, og mener at besøk er nødvendig - må besøk avtales og godkjennes på forhånd med den aktuelle avdeling.

Unntak

Helse Nord-Trøndelag gir unntak fra besøksforbudet dersom den handler om pårørende til kritisk syke innlagte pasienter, fødende og inneliggende barn. I slike tilfeller må pårørende ta kontakt med aktuell avdeling for å gjøre avtale om besøk.

- Kun pasienter som trenger ledsager/assistanse kan ha med pårørende inn på sykehuset under sykehusoppholdet. Tiltakene og retningslinjene er innført for å redusere risikoen for smitte inn i sykehusene under koronakrisen, opplyser HNT.

- Har det i helseforetakets historie noen gang vært besøksforbud tidligere?

- Det har nok ikke vært det. Men vi presiserer at det er unntak i reglene, sier kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen i Helse Nord-Trøndelag til NA.

Status sykehusene

Sykehuset Levanger har fire innlagte pasienter med påvist smitte. Tre av disse mottar behandling på sengepost der de er isolert. En av disse ble innlagt i går og utgjør økningen i antall pasienter. Pasienten som er innlagt på intensiv mottar fortsatt respiratorbehandling og er i bedring.

Ved Sykehuset Namsos er situasjonen uforandret. Sykehuset har ingen innlagte pasienter med påvist smitte.