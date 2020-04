Når en kopp kaffe blir den største luksus

NAMDALSAVISA

Her skulle det etter planen egentlig stått noe morsomt. Men det er noe med nye hverdagen som gjorde at det stoppet seg.

Ikke det at dette er ei tid uten humor, for det er det. Jeg er så heldig at jeg har to gutter som er kilde til mye godt humør i ei tid som setter sinnsstemninga på alvorlig prøve.

Vi er også så heldige at vi har en nær utømmelig kilde av kulturtilbud tilgjengelig. Film, bøker og musikk har blitt flittig brukt for å løfte humøret, og sammen med eldstemann tok jeg fram klassikeren «Dum og dummere» en kveld nå nylig. På den ene siden fikk humøret en boost, men på den andre gjorde det meg også litt ettertenksom.

Det er lett å bli nostalgisk i spesielle tider, og som lettere nostalgisk anlagt begynte tankene å vandre til den gangen jeg så filmen for første gang på bygdekinoen i heimbygda for 25 års tid siden.

Dette var bare en av tingene som formet meg under oppveksten, og jeg innser at jeg har vært privilegert som fikk oppleve mye kultur mens jeg ble den jeg er i barndommen. For det er mye trøst i forskjellige kulturuttrykk.

Kanskje aller mest i musikken. Derfor har jeg også tatt fram flere av platene som jeg danset stakkato til i stua da jeg var liten, og det har vært både fint og litt vemodig. Selv om jeg også har spilt min egen musikk og sett mine egne små håpefulle danset og skapt egne minner til min musikk, har jeg kjent på at jeg savner å kunne dra heim og besøke mine gamle foreldre. Om ikke for å danse, så i hvert fall for å ta en kaffekopp. Hvor lenge det er til neste gang er det umulig å si.

Jeg har alltid likt å ha litt alenetid, men når det har blitt mye av den ufrivillig, verker hvert fiber i kroppen etter å få møte folk under normale forhold. Selv om du treffer noen du kjenner på tur i disse dager, føler deg nesten litt kriminell. Det er ikke det samme for tida.

Heldigvis har jeg en «reservemamma» i form av ei søster på Bangsund. Det høres kanskje ikke så spesielt ut, men du verden for en luksus det har vært å kunne sitte i hver sin ende av en carport og ta en kaffe sammen.

Likevel er det noe som kaller langt bak i reptilhjernen, savnet etter skog, fjell, fjord – og kuskit og fjøs.

Så selv om jeg har blitt godt voksen, sier jeg som Odd Nordstoga så fint formulerte det i sangen fra tida hvor jeg for alvor fant min egen musikksmak: «Eg er stor, eg er stor, men ikkje så stor, eg lengtar heim te mor.»