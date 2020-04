NAMDALSAVISA

NAMSOS: Registreringstallene for første kvartal viser at nybilsalget i Namdalen fortsatt går noe tilbake sammenliknet med samme kvartal i fjor. Hittil i år er det registrert 148 (172 – 2019) nye personbiler og 47 (52 – 2019) varebiler under 3,5 tonn i Namdalen.