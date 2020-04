- Skal bli moro å spille for heimklubben igjen

NAMDALSAVISA

LIERNE: Fredag kom nyheten om at Lierne har sendt inn søknad om spill i 1. divisjon etter avtale med Snåsa, som opprinnelig var den klubben som hadde blitt tilbudt opprykket. Det er nå planlagt et samarbeid på tvers av klubbene Lierne, Snåsa og Grong for å sikre et lag som skal slå fra seg i volleyballens nest øverste divisjon.