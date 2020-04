Arnt har skrevet 2.000 sider om lokalhistorien i Flatanger – nå er siste kapittel ferdig

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Den inderøybosatte forfatteren Arnt Landre har sine røtter i Flatanger, og har i over to tiår brukt mye tid på å samle historiene om gårdene og folket som bodde der. Tidligere har han gitt ut tre bind på til sammen 1.500 sider, og er nå aktuell med et nytt verk på 460 sider som tar for seg perioden fra 1600 til 1920.