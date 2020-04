Måtte avbryte overvintringa på en campingplass i pandemirammede Spania i all hast

Hallbjørn (90) fryktet stengte grenser: Kjørte bobil fra Spania til Norge

I frykt for at pandemi-rammede Spania ville stenge grensene, satte Hallbjørn Hanssen (90) seg bak rattet på bobilen i all hast – og kjørte gjennom fire land for å komme seg velberget heim.