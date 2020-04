Hva har skjedd i natt?

NAMDALSAVISA

Skyet og oppholdsvær

I dag viser værvarselet skyer og oppholdsvær over Namdalen. Temperaturene vil ligge like over null, bortsett fra i Lierne, hvor det meldes fire minusgrader.

Her er hele tekstvarselet for Trøndelag fra yr.no: Øst og sørøst frisk bris utsatte steder. For det meste skyet. Litt snø, overgang til regn i lavlandet og gradvis stigende snøgrense. Lite nedbør i indre og sørlige strøk.

Sju biler påtent

NRK skriver søndag morgen at sju biler brenner i Oslo. Ifølge politiet skal brannene være påsatt, og de søker etter flere gjerningspersoner.

– Vi har vitner som har sett et antall personer tenne på bilene og løpe derifra, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB like over klokken 6.

Lyktes på første forsøk

I NA kan du i dag blant annet lese at Namdal rensefisk på første førsøk har klart å produsere egen stamfisk.