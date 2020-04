Søk storviltjakt nå

NAMDALSAVISA

NAMDALEN: Nå er det definitivt gått så mye av året at det er før jakta. Ennå holder korona-pandemien Norge i en slags unntakstilstand, men likevel er det nå vi skal begynne å tenke på at det kommer en høst, og for veldig mange betyr det jakt.

Første april åpnet Inatur for å søke om storviltjakt veldig mange steder i landet. Artene det søkes på er elg, hjort og villrein, og i de fleste tilfellene har folk april måned på å få inn søknaden.

Trekning blant dem som har levert søknad vil i de fleste tilfellene skje i begynnelsen av mai.

Korona-forbehold

En av mange grunneiere som selger jakt gjennom Inatur er Norges største grunneier, Statskog.

– Alle jegere kan søke på Statskogs tilbud, og vi merker at det er populært, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Selv om det er flere måneder til aktiviteten starter, kan også høstjakta bli direkte berørt av myndighetenes tiltak og retningslinjer for begrensning av Korona-smitte.

– Dersom reiserestriksjoner eller forbud mot forsamlinger umuliggjør jakta, vil jaktlaget få refundert det de måtte ha betalt oss. Vi tar selvfølgelig heller ikke noe gebyr i slike tilfeller, sier Breisjøberget.