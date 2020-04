Slik ser stjernelaget ut

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Fagpanelet, bestående av tidligere Namsos-spillere Per Olav Glømmen og Kjetil Hoddø, tidligere Bangsund-spiller Espen Sandmo og sportsleder Svein-Tore Hovd i NA, hadde en tøff jobb med å selektere ut et stjernelag fra de 50 nominerte spillerne til kåringa.

– Vi har diskutert mye, og ble til slutt enige. Det har vært en utfordring å skulle sammenlikne spillere på tvers av tidsepoker. Ting forandrer seg, og fotball forandrer seg. Vi har prøvd å ta utgangspunkt i hvordan nivået var i forhold til norsk toppfotball da disse spillerne var aktive, sier Espen Sandmo i fagpanelet.

Til inntekt for klubbene

Kåringa og tilhørende underholdning ble søndag streamet live på NAs nettside. Det var også muligheter til å vippse inn valgfrie beløp som gikk til fotballklubbene i Namsos, Bangsund, Klompen, Gullvikmoen og Spillum. Sandmo presiserer at en slik kåring ikke er en eksakt vitenskap.

– Det har ikke vært en enkel prosess. Det er mange hensyn å ta. Denne kåringa er mest for å skape diskusjon og engasjement, og har forhåpentligvis bidratt til å få samlet inn noen kroner til klubbene i Namsos.

I tillegg til stjernelaget, ble det også plukket ut et andrelag bestående av flere betydningsfulle spillere fra ny og gammel tid.

Mange av spillerne som figurerer på det to lagene var aktive under namdalsk fotballs glansperiode på 80- og 90-tallet, da både NIL og Bangsund var innom nest øverste nivå. I denne perioden var også flere av spillerne aktive på øverste nivå for diverse klubber. Noen av spillerne på disse to lagene er fortsatt aktive, som nåværende Rørvik-spiller Andreas Skeie og Verdal-spiller Lars Emil Flakk.

Keeper: Per Olav Glømmen.

Forsvar: Leif Nordli, Kolbjørn Ekker, Kevan Bird, Yngve Helmersen.

Midtbane: Jan Ove Gulstad, Jan Laugen, Pål Furre, Torger Geving.

Angrep: Håvard Moen, Per Ivar Fornes.

Andrelaget:

Keeper: Frede Saugestad.

Forsvar: Lars Emil Flakk, Tor Lian, Pål Tore Råbakken, Lasse Tyldum.

Midtbane: Bjørn Berg, Mats Ivar Sandmo, Gaute Jakobsen, Lasse Hansen.

Angrep: Kjetil Hoddø, Andreas Skeie.