Beboerne på sykeheimen får ikke ha besøk – da stilte venninnene opp og holdt utekonsert

NAMDALSAVISA

JØA: På grunn av koronaviruset er det mange sykeheimsbeboere som nå ikke får besøk av sine nærmeste. Dermed kan det bli lange dager. For å gi et lite lysglimt til beboerne på Fosnes sykeheim stilte Ingveig Gevik (21), Ruth Emilie Skjærvik Høkholm (20) og Mone Skjærvik Høkholm (19) for å holde utekonsert mandag ettermiddag.