Har fått inn 72.000 etter fotballsending

NAMSOS: - Responsen har vært veldig bra. Tilbakemeldingene går på at folk hygget seg under sendinga, og det setter vi selvsagt veldig pris på. Dette var jo noe nytt for de fleste av oss som var involvert, og jeg skal innrømme at jeg var spent på forhånd. Når det gikk så bra, så er jeg selvsagt lettet, sier han som var ideen bak prosjektet, som startet med en ide for hvordan man kunne skaffe noen kroner til fotballen når all idrett er lagt på is mens korona-pandemien pågår.

Går til 17. mai

Under sendinga som ble streamet på Namdalsavisa.no søndag kveld, ble seerne oppfordret til å vipse et valgftitt beløp til fotballen i Bangsund IL, Gullvikmoen IL, Namsos IL, Spillum IL og Klompen FK, som var klubbene som var med på dette spesielle tiltaket.

- Så langt har det kommet inn 72.000 kroner. Dette er gode penger for idretten. Men fortsatt er det lenge til sluttstrek blir satt, for spleisen som er opprettet går helt til 17. mai, forteller Andreassen.

Et fagpanel på fire personer, bestående av eks toppfotballspillere, Kjetil Hoddø og Per Olav Glømmen, NRK-journalist, tidligere 2. divisjonsspiller for Bangsund og sterk fotballentusiast Espen Sandmo, samt NAs sportsleder Svein-Tore Hovd, plukket ut et A-lag og et utfordrerlag blant 50 nominerte spillere, som de mente var de beste lagene av spillere fra de fem klubbene de siste 50 år.

- Fotball er følelser og mange sterke meninger. Derfor er det artig at så mange har hatt meninger om hvem som burde, og hvem som ble med på laget, sier Andreassen.

Her kan du se hvem som ble lagene og opptak fra sendinga søndag kveld.

Andreassen roser Lasse Due Brattås og resten av gjengen som sto for den tekniske gjennomføringa av sendinga.

- Dette var proffe folk som gjorde at sendinga gikk smertefritt. En artig opplevelse å være med på, sier Hans Kjetil Andreassen.