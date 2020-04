Ikke norske ambulanser på svensk side

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi kommer ikke til å fortsette med etablert praksis for ambulansebiler og luftambulanseoppdrag inn i Sverige så lenge vi har utfordringene med koronasmitte. Dette gjelder også for nordmenn som måtte ha planer for påskeopphold i Åre og Jämtland for øvrig, opplyser adm.dir. Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

– Avtalen vi har med svenske myndigheter blir ikke sagt opp, men vi kommer til å prioritere egne prehospitale tjenester svært strengt framover, sier Slørdahl.

– Hvis det oppstår spesielle situasjoner som for eksempel en større trafikkulykke nær riksgrensen, kan det vurderes unntak, avslutter han.