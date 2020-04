Kan ikke love plass i 1. divisjon

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Han leder avdeling for arrangement og konkurranse i Norges Volleyballforbund (NVBF), og er helt sentral i alle spørsmål rundt konkurransevolleyballen i Norge.

Peker på Lierne

Det var fredag klubbene Lierne, Snåsa og Grong møttes for å drøfte et samarbeid på tvers av lagene. Dette i kjølvatnet av at Snåsa vant 2. divisjon Trøndelag, og ble tilbudt plass i 1. divisjon.

På møtet fredag sa imidlertid Snåsa fra seg plassen, og ønsket i stedet å gå for Lierne som satsingsklubb.

– Lierne har flere spillere enn oss, og da er det mest praktisk at de søker om en plass. Lierne har vel åtte spillere, mens vi kanskje har tre. Da ble det enkel matematikk med å la Lierne få søke om opprykk, sier Bernt Fridtjof Mølnvik, leder i Snåsa IL volleyball, som forklaring på at de gir plassen til Lierne.

Det skal dog være et samarbeid på tvers av klubbene, Lierne, Grong og Snåsa.

Ingen automatikk

Selv om de tre klubbene samler seg om Lierne, er det derimot ikke gitt at Lierne får plassen, sier Cox.

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt søknad fra Lierne om opprykk til 1. divisjon, samt at vi har hatt kommunikasjon med Snåsa, Lierne og Grong om samarbeid og ønske om et lag i 1. divisjon, sier han innledningsvis.

– Da det er en begrenset antall ledige plasser i 1.divisjon for kvinner vil jeg ikke kunne bekrefte her og nå om Lierne får en av disse plassene før vi har behandlet alle søknadene, fortsetter Cox.

– Hvordan vurderer dere situasjonen?

– NVBF ønsker et 1.divisjonslag i alle våre regioner slik at vi vil jobbe for en god fordeling av lagene, samtidig som vi tar hensyn til de sportslige kvalitetene hvert lag representerer.

Uten at han vil spekulere i hva utfallet av vurderinga av søknaden blir, så sier han dette:

– Lierne har tidligere spilt i både Mizunoliga og 1.divisjon og vi er dermed kjent for deres sportslige muligheter samt organisatorisk kompetanse. Dette vil bli tatt med i vurderingen.

Apropos «organisatorisk kompentanse» som Cox her trekker fram, så vil dette trolig tale veldig til Liernes fordel. De ble som kjent kåret til årets arrangør i volleyball-Norge etter sin opptreden i eliteserien!

– Når kan Lierne forvente et svar?

– Vi skal behandle alle innkomne søknad om opprykk denne uka. Etter dette vil vi informere de klubbene som har søkt om utfallet av søknaden og hvilken divisjon de vil spille i sesongen 2020-2021.