Pasient med påvist koronasmitte innlagt på Sykehuset Namsos

NAMSOS: – Situasjonen i Helse Nord-Trøndelag er endret. For første gang under koronakrisen har vi innlagte pasienter med påvist smitte ved begge våre sykehus. Sykehuset Namsos har i løpet av helga mistenkt en av sine innlagte i forhold til mulig smitte. Prøvesvaret er nå klart og pasienten har påvist Covid-19. Vedkommende mottar behandling på sengepost, der pasienten er isolert, opplyser kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen.

Helse Nord-Trøndelag vil ikke uttale seg om pasientens bostedskommune, alder eller kjønn.

Fire innlagt på Levanger

Sykehuset Levanger har per mandag fortsatt fire innlagte pasienter med påvist smitte. To på sengepost som mottar behandling i isolat. I tillegg er to innlagt på intensiv, der de begge mottar respiratorbehandling.

– I likhet med klinikkene på Levanger er Sykehuset Namsos godt forberedt med tanke på å håndtere situasjonen vi nå står i. Også i Namsos har sykehuset omorganisert seg internt i klinikkene, og har økt kapasiteten når det gjelder plasser i sengeposter, kohortisolat og intensivplasser. De to sykehusene samarbeider godt. Felles prosedyrer og retningslinjer er etablert. I tillegg har helsepersonellet benyttet tida godt siden vi satte sykehusene i beredskap, og er forberedt på at et større antall syke trenger behandling for koronasmitte ved begge sykehus.

Helse Nord-Trøndelag mener at det ikke er nødvendig å endre etablerte planer, prosedyrer og retningslinjer nå etter at begge sykehus har innlagte pasienter med påvist smitte. Begge sykehus har lagt til grunn at det over tid vil være pasienter med påvist Covid-19 innlagt. Nødvendig beredskap er etablert og ivaretas på en forsvarlig måte.

Status ansatte per mandag 6. april 2020:

Helseforetaket har fem ansatte i karantene med påvist smitte.

Per i dag mandag er totalt 18 ansatte rapportert borte fra jobb med bakgrunn i koronasituasjonen.

– I løpet av helgen fikk en ansatt i helseforetaket påvist smitte. Vårt smittevernteam varslet lørdag om at en ansatte som har hatt forkjølelsessymptomer de siste ukene - og ble derfor testet, har fått påvist koronasmitte. Vedkommende har i perioden tidvis vært på jobb i sin avdeling.

Vedkommende er nå i karantene og isolert hjemme.

– Med bakgrunn i dette ble det lørdag iverksatt testing av kolleger som kan ha vært i kontakt med vedkommende. Totalt ble 30 ansatte testet. Samtlige prøvesvar er nå bekreftet negative. Det innebærer at avdelingen ikke har sendt ansatte i karantene. Nødvendige smittevernmessige tiltak er iverksatt overfor ansatte og pasienter, opplyser kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen.