Stor snøskredfare i deler av Namdalen

NAMDALSAVISA

NAMDALEN: Nord-Trøndelag Røde Kors melder om mye nysnø og vind i fjellområdene de siste dagene.

I tillegg har de skiftende værforholdene denne vinteren ført til at det har dannet seg flere lag med ulike typer snø, og til sammen utgjør dette en stor fare for at snøen kan løsne.

Når meteorologene i tillegg melder om mildvær og mer nedbør framover, går nå Røde Kors ut og anbefaler at folk unngår de bratteste terrengene når de skal ut på tur i påska.

– Vi ønsker at alle tar seg tid til å vurdere skredfaren lokalt før de legger i veg på fjelltur, sier fagleder søk og redning i Nord-Trøndelag Røde Kors, Kim Daniel Dypingen.



Store snømengder i Namsskogan

Mandag for ei uke siden tok Odd Arne Rikardsen bilde av et område i Søndre Grøndalsfjellet i Namsskogan. Bildet viser store mengder snø som henger i fjellsida.

Seks dager senere la Knut Berger ut bilder på sin facebook-profil av nøyaktig samme område. Der ser man tydelig at snøen som hang i fjellsida i begynnelsen av uka har rast nedover. Folk som befant seg i nærheten da raset gikk har fortalt Berger at de hørte et drønn, men at de ikke forsto hva lyden var.

– Det er enorme krefter i sving når det går et snøras av denne størrelsen, og det er viktig å ta forholdsregler slik at man unngår å havne i farlige situasjoner, påpeker Dypingen.





Stabilitetstester

Det er ulike måter å teste snøskredfare på, og det finnes gode filmer på nett som demonstrerer slike

stabilitetstester. Ett eksempel er denne filmen som er publisert på www.varsom.no.