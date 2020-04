Trond åpner dørene igjen etter krisemåned for Best Retail-butikkene

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Med stengte butikker har naturlig omsetninga stupt for lokalt næringsliv. Daglig leder Trond Homo i Best Retail Norge, som driver butikkene Vero Moda, Jack & Jones, Object og Best Kids på Namsos storsenter, sier de har åpnet butikkene igjen, men med reduserte åpningstider.