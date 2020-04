Skoler og barnehager åpner igjen i løpet av 14 dager:

– Det er klart at det blir utfordrende

Etter at det tirsdag ble bestemt at grunnskoletrinn og barnehager skal åpne igjen, er det mye som skal planlegges framover. Namsos kommune er sikre på at de skal få det til på en trygg måte.