Full fart – på stille hav

Skjærtorsdag er det 100 dager siden Fosnes, Namdalseid og Namsos ble en kommune. Det har vært en periode preget av politisk enighet og harmoni, stor investeringslyst – og utfordringer ingen kunne ha forutsett.

Selve etableringa av storkommunen skjedde uten noen form for festivitas. Nyttårsaften forløp uten ei eneste offentlig markering. Årsskiftet var sånn sett bare en bekreftelse på et forhold som hadde vart i flere år. Partene kjente hverandre ut og inn etter flere års samarbeid. Et par års arbeid for å få på plass organisasjonen og for å skape en «vi-følelse» – fra Aunmyra på Namdalseid til Lund – hadde gitt resultater.

I utgangspunktet kan det være utfordrende å spleise en bykommune med to mindre distriktskommuner. Så langt ser det ut til å ha gått bra i nykommunen. Den politiske ledelsen i Namsos har hele tida understreket betydninga av å være en raus storebror. Vi får tro at det er ei holdning som vil bli videreført i lang tid.

Det var flere som reagerte med litt undring da det ble klart at Ap og ordfører Arnhild Holstad etablerte et politisk flertall med hjelp av «småpartiene» SV, KrF, Rødt og MDG. Flertallskonstellasjonen kom på plass etter at Senterpartiet allerede valgnatta kunngjorde at de ville opptre som et opposisjonsparti.

Så langt har er det ingen grunn til å betvile viljen til politisk handling basert på gode prosesser. Det synes som om enigheten er stor og at skillet mellom flertallspartiene og opposisjonen ikke er spesielt tilstedeværende. Så langt har det ikke vært en eneste politisk avgjørelse som har ført til spesiell uenighet.

Det som framstår med størst tydelighet er viljen til å bruke penger – mye penger. Flere titalls millioner kroner, faktisk! Vi snakker om 85 millioner kroner, bare til kjøp av Forsikringsgården. Skal bygget etter et eventuelt kjøp tilpasses kommunens behov, blir sikkert beløpet en god del større.

Det er vedtatt å bruke nesten ni millioner til kjøp av «kornåkeren» i Kleppen. I tillegg er det satt av godt over 1,3 millioner kroner til arbeidet med å finne ut hva arealet skal benyttes til. Kanskje blir det en ny barnehage til 40 millioner kroner? Får håpe budsjettramma holder når den tid kommer.

Så skal det brukes 2,5 millioner kroner for å planlegge sanering av bygningsmassen på Nexans-tomta. Hva selve rivingsarbeidet vil koste, hvis det noen gang blir gjennomført, vet man lite om. For ikke å snakke om hva det vil koste å bebygge Nexans-området.

Jeg har ikke grunnlag for å beskylde politikerne for økonomisk lettsindighet, men det faktum at disse store investeringene ikke er med i økonomiplanen som ble vedtatt før jul, er i beste fall brudd på vanlig praksis i Namsos kommune om at den treårige økonomiplanen følges. At den fravikes allerede etter noen få uker, er høyst uvanlig.

Situasjonen som har oppstått som følge av korona-pandemien, gjør det ikke enklere. Næringslivet blør, folk blir permitterte fra sine jobber og det er usikkerhet på alle felt. Hva dette vil bety for kommunens økonomi og for kommunens evne til å yte innbyggerne gode tjenester, er det ingen som kan svare på i dag.

Vi kan ikke se bort fra at kommunen blir utfordret til å bruke penger for å gi sysselsetting til det lokale næringslivet. Det mangler ikke på oppgaver som for eksempel kan utføres av lokale håndverkere. Det er kommuner som allerede jobber med slike planer. Det kan fort bli en realitet i Namsos, også.

I sine ukentlige oppsummeringer har ordfører Holstad opplyst at mesteparten av hennes tid handler om utfordringer og tiltak i tilknytning til pandemien. Det er ingen grunn til å kritisere den politiske og administrative ledelsen for avgjørelsene som så langt er gjort. Vi får håpe at vi kan si det samme om noen uker.

At Inge Ryan overraskende har sagt opp si stilling som kommunedirektør har også gitt politikerne ei utfordring. Ryan har gjort en kjempejobb med å samle de tre kommunene og skape ett lag av tre ulike kulturer. Når man nå er over i en mer normal driftsfase, har den populære sjefen funnet at tida er inne for å slippe andre til. Det er av stor betydning at man finner den «riktige» etterfølgeren.

De første 100 dagene har blitt gjennomført med utfordringer, men uten store problemer. Med den internasjonale og nasjonale situasjonen som bakteppe og med lokale utfordringer og ambisjoner, er vi mer spente på hvilke vurderinger som kan gjøres ved neste korsveg?