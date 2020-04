- Veldig glad for å høre det

NAMDALSAVISA

GRONG: Norsk idrett har vært i stillstand siden myndighetene stengte ned all idrettsaktivitet som følge av koronautbruddet 12. mars. Også for volleyballen ble det en avkappet sesong. For jentene på Grongs U17-lag har NM vært deres store mål for sesongen. Skuffelsen var dermed naturlig nok stor da de fikk vite at U17-NM 27.–29. mars måtte avlyses.