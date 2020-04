Hva har skjedd i natt?

NAMDALSAVISA

NAMDALEN: Politiet mottok i natt ei ganske vag melding om en mulig promillekjører på Foldereid. Patruljen var ute og lette, men fant den ikke.

Lenger sør i landet har det vært flere hendelser som omhandler bilkjøring og forstyrrelse av natteroen:

Sol, sludd, kuling og snøskredfare

I dag meldes det igjen mildt vær og lette skyer i store deler av Namdalen. I Lierne er det meldt sludd og temperaturer ned mot en grad. Fra Rørvik til Bodø er det utstedt kulingvarsel og i Bindalen meldes det om snøskredfare.

Her er tekstvarselet for Trøndelag fra yr.no: Sørvestlig, opp i full storm på kysten, fra i formiddag periodevis sterk kuling. Etter hvert regn, snø over 500-800 m, i ettermiddag synkende snøgrense. I kveld vestlig sterk kuling. Sluddbyger og snøbyger.

Starter opp salong når yrkesforbudet oppheves

I NA kan du i dag blant annet lese om Marianne (22), som snart skal åpne sin egen frisørsalong i påbygget på huset sitt i Rørvik.

– Dette hadde ikke gått om jeg hadde leid noe, men siden jeg slipper husleie går det fint. Koronaviruset har ikke satt en stopper for at jeg skal åpne salong, sier hun. Nå når yrkeforbudet oppheves i slutten av april, kan Marianne følge planen om å åpne i mai.

Yrkesforbud oppheves Frisører, fysioterapeuter og andre yrkesgrupper som har holdt stengt av smittevernhensyn, kan åpnes igjen i løpet av april.