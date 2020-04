NAMDALSAVISA

NAMSOS: Som en respons på koronakrisa, lanserer Specsavers optikertjenester online for å sikre at alle får nødvendig synshjelp og rådgivning om øyehelse. Som et bidrag i å stanse smitten av Covid-19, har Specsavers stengt alle sine butikker inntil videre. Med Specsavers Live Help tilbyr nå kjeden gratis videokonsultasjon for alle – uavhengig om du er kunde eller ikke.