Utsatt betalingsfrist og avdragsfrihet på lån

NAMDALSAVISA

NÆRØYSUND: Det var et enstemmig formannskap som onsdag i påskeuka vedtok de ti punktene i tiltakspakken som skal bidra til å lette på de utfordringene både privatpersoner og næringsliv har fått etter koronautbruddet.

– Situasjonen har medført stor usikkerhet rundt både enkeltpersoners private økonomi og økonomien til lokale bedrifter. Det er derfor viktig at kommunen som offentlig aktør bidrar så langt det er mulig til å hjelpe alle de som nå står i en vanskelig situasjon, sier ordfører Amund Hellesø.





Ingen økte kostnader

Tiltakspakken omfatter blant annet muligheter for utsette betalingsfrist på kommunale avgifter og få avdragsfrihet på kommunale startlån.

Den innebærer også at kommunen skal opprettholde vedtak om både tilskudd til kulturarrangement og at planlagte prosjekter i kommunal regi skal gjennomføres som planlagt.

Det legges dessuten opp til at allerede planlagte prosjekter og innkjøp kan framskyndes for å gi snarlige inntekter til lokale og regionale aktører.

Kommunen vil også betale sine regninger til lokale firma så raskt som mulig og ikke vente til forfallsdato.

– Tiltakspakken medfører i utgangspunktet ikke økte utgifter for kommunen, vi vil bare forskyve på en del prosjekter samt på noen utgifter og inntekter, sier ordføreren.

Gjennomfører alle planlagte investeringer

Nærøysund kommune er en stor oppdragsgiver og har i økonomiplanen og årsbudsjettet vedtatt omfattende investeringer. Totalt er det i budsjettet satt av rundt 305 millioner kroner til investeringer i 2020.

Tiltakspakken gjør det enda viktigere at disse investeringene blir gjennomført slik at lokale og regionale leverandører og entreprenører får oppdrag i en utfordrende tid.

Vedtaket i formannskapet ble gjort onsdag ettermiddag og rett over påske vil kommuneadministrasjonen starte arbeidet med å forberede de ulike tiltakene og iverksette dem.

– Det er viktig at vi legger vekt på at vi skal behandle saker raskt, og ha en plan klar for hvordan vi skal sikre en best mulig bruk av de statlige og fylkeskommunale tiltakspakkene, sier Hellesø.

Dette er punktene i tiltakspakken: