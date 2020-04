Byggfagene trenger flere ingeniører

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er absolutt verdt å satse på. Selv om det er litt jobb, gir det veldig mye tilbake, mener Morten Dahl (Arcon prosjekter AS) og Anders Feragen (JonArk AS)

Om en drøy uke, onsdag 15. april går fristen ut for å søke høyere utdanning ved fagskoler, høyskoler og universitet. Også i år vil det tilbys fagskoleutdanning ved Olav Duun videregående skole i Namsos.

Mer kunnskap

Initiativet til en desentralisert teknisk fagskole i Namsos innenfor byggfagene kom i stand med bakgrunn i at næringslivet og byggebransjen i Namdalen har et kontinuerlig behov for mer kompetanse. Det første kullet, som avla eksamen før jul i 2019, begynte utdanninga høsten 2016.

Ved oppstarten var det 20 studenter i det første kullet, og en gjennomføringsprosent på over 85 prosent viser at det er snakk om voksne, motiverte studenter. De som nå er ferdig har fått godskrevet 120 studiepoeng og kan med rette kalle seg fagskoleingeniører.

– Hva har det betydd personlig å ta en slik utdanning?

– Mer kunnskap, faglig trygghet og bedre innsikt i faget, sier Dahl.

Han er ikke er i tvil om at det var riktig å satse på videreutdanning.

– Arbeidsmengden var absolutt overkommelig, og mer utdanning og bedre innsikt gjør innholdet i jobben også mer interessant og utfordrende, mener han.

Viktig for næringslivet

Prosjektleder Marius Huseklepp ved Skogmo industripark sier at for byggebransjen i Namdalen er dette et svært viktig studietilbud.

– Mange mellomledere og også ledere i bedriftene på Skogmo er fagarbeidere som har tatt tilleggsutdanning, sier han.

Huseklepp mener det er viktigere enn noen gang å motivere både ansatte og bedrifter til å prioritere utdanning.

– Konkurransen om fagfolk er allerede knallhard. Ser vi på utviklinga innenfor arbeidsmarkedet, er det ikke noe per i dag som tyder på at det blir lettere framover å få tak folk med riktig kompetanse. Da må bedriftene satse på videreutdanning fra egne rekker, sier han.

Han oppfordrer derfor bedrifter i Namdalen om å legge til rette for at ansatte kan kombinere jobb og utdanning på en god måte.

– Det er en god investering i egen bedrift, mener Huseklepp.

Samordna opptak

Fagskolen i Namsos er underlagt Stjørdal tekniske fagskole. Undervisninga er samlingsbasert og de to første studieårene foregår undervisninga i Namsos, med samlinger på Stjørdal det siste halvannet året.

– Noe som var viktig da vi søkte var at tilbudet gis her i Namsos, slik at man i starten av studiet slipper å reise langt for å delta på samlinger, sier Feragen.

– Vi har lagt opp til åtte samlinger i løpet av studieåret, i tillegg må studenten selvsagt jobbe en del heime, men tilbakemeldingene er at det går fint å kombinere familie og jobb med et slikt utdanningsløp, sier studielederen.

– Hvilke krav stilles?

– Utgangspunktet er fagbrev innenfor byggfag, men det er også mulig å søke med realkompetanse, sier Opdal.

Nytt fra i år er at studentene søker direkte til Namsos via portalen til samordna opptak.

– Der finner du Midtre Namdal som eget studievalg under fagskolene, sier han.

– Hvor mange søkere må dere ha for å starte opp til høsten?

– Vi bør ha en full klasse, det vil si helst 15 studenter. Derfor oppfordrer jeg dem som kunne tenke seg å starte opp til høsten om å ta kontakt for mer informasjon. Fristen går ut ved midnatt 15. april, så bruk påska til å motivere deg selv for å bli fagskoleingeniør, sier Opdal.