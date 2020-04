Tips fra byggmester: – Du kan pusse opp en god del selv

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Mange er i disse tider permittert fra jobben og det går mot heimepåske for de aller fleste av oss. Da kan det være smart tidsfordriv å fikse opp litt på egen bolig.

Men hva kan vi egentlig gjøre selv?

Konferer med fagfolk

Vi har bedt byggmester Bjørnar Blengsli hos Mester-bygg AS i Namsos om å svare på det spørsmålet, og det er konsist og greit:

– Våtrom må folk holde seg unna. Og der du kommer borti bærende vegger og tak, må du ikke starte opp uten at fagfolk har gitt god veiledning i hva en skal gjøre. Når det kommer til bærende vegger og tak, bør du ha gode tegninger og beskrivelser å gå etter. sier han og legger til at bærende konstruksjoner er søknadspliktig.

– Derfor må folk kontakte firma som er godkjent for disse oppgavene, sier han.

For de litt viderekomne, som med friskt mot går løs på å montere ny kjøkkeninnredning, ber han dem om å kontakte elektriker og rørlegger før de starter. Det bør avklares om det er gamle elektriske punkter som må skiftes i boligen. Rørlegger må også på banen før monteringsarbeidet tar til.

Vanskelig å få fint

– Nå er det veldig populært med slette overflater og listfrie løsninger, med andre ord gips på vegger og tak. Her vil jeg si at dersom man ikke er spesielt hendt og ikke har erfaring, bør folk leie inn maler for hjelpe seg slik at man ikke får et mislykket resultat, sier han.

Men velger du andre materialer, finnes det mange ferdige typer plater både for vegger og tak som de fleste kan klare å legge selv. Gulv likeså. Blengsli mener de fleste klarer å legge parkett eller laminat.

– Men les monteringsveilederne som følger med de ulike produktene. Det er kjempeviktig at disse følges til punkt og prikke, mener Blengsli.

Ut over det henviser han til You Tube. Der finnes det veldig mange videoer som beskriver hvordan man skal gjøre ting.

– Så er det lurt å bruke vater, måle opp og sjekke at vegger er i lodd. Da blir alt så mye enklere, sier Blengsli.

Innvendige overflater

Han viser til innvendige overflater som er det sikreste oppussingsprosjektet for amatørene blant oss. Blengslis inntrykk er at mange klarer ganske mye selv.

– Nå når mange er permittert fra jobben og det går mot lang påskefri som tilbringes heime, er mitt inntrykk at mange benytter tida til å sysselsette seg med å fikse opp i egen bolig. Byggevareforretningene merker det visstnok i økt omsetning, mens telefonen til håndverkerne har stilnet noe, sier han.

Kjører på som før

– Og hos Mester-bygg AS, merker dere korona-krisen?

– Vi har hatt overraskende bra pågang. Vi bygger nytt, rehabiliterer og pusser opp og har mange føtter å stå på. Nedslagsfeltet vårt er fra Rørvik via Småværet til Lierne, og foreløpig kjører vi på. Ingen av de 28 ansatte er blitt permittert så langt, og vi holder stuken så lenge folk er friske, sier han.

– Hva er ditt inntrykk. Er det mange som er flinke til å pusse opp selv?

– Det er nok mange som kan en del, som får til ting selv. Men mitt inntrykk er at det er færre som tar jobben selv nå enn for eksempel for 10–15 år siden. Det har nok med økonomi å gjøre. Da var folk nødt til å gjøre en del selv for å få budsjettet til å gå opp. Nå har folk bedre råd og vil bruke fritida si på andre ting enn å pusse opp huset. I tillegg ser folk oppussingstips for eksempel på Instagram, der vanskelighetsgraden er større enn å slå opp panelplater på veggen. Det fører til at folk i større grad setter bort jobben til fagfolk, mener byggmester Bjørnar Blengsli.