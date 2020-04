Fiskebåt sank ved havna i Rørvik

NAMDALSAVISA

RØRVIK: I natt har en 35 fots fiskebåt sunket ved havna i Rørvik. Båten var fortøyd til kaia.

– Vi fikk melding 05.44. Eier ble oppringt og var på stedet 09.00. Forsikringsselskapet ble også varsla, og en takstmann vil etter hvert komme for å se på saken, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Bjørnar Gaasvik.

Redninsskøyta skal hjelpe til med berging av båten.

– Det kommer en lokal båt som skal heve den, og så skal Harald V lense den for vann, forteller Stig Fredriksen i Redningsselskapet halv tolv fredag formiddag.

Litt før halv ett er oppdrettsbåten Hermann Jr på plass og skal løfte båten. Klokka ett er dykkere i vannet for å stroppe båten fast slik at den kan løftes med kran fra opprettsbåten. Redningskøyta vil så forsøke å pumpe den tom for vann. Halv to er båten oppe.

Det har lekket litt diesel fra båten, og brannvesenet har lagt ut lenser for å fange opp så mye som mulig.