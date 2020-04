NAMDALSAVISA

RØRVIK: Det meste var som på en vanlig konsert. Scenen var der, musikken var der og publikum var der. Men til forskjell fra alle andre konserter satt publikum inne i bilene sine og hørte på radio. For at alle skulle få en flott lydopplevelse gikk lyden i tillegg til de vanlige høyttalerne også via FM båndet. Så mens Aarsflesin spilte på scenen fikk publikum lyden gjennom bilradioen.

– Dette ble fantastisk. Mye bedre enn jeg torde håpe på, sier en oppglødd Sunniva Nicolaisen i Sparebank 1 SMN under konserten.

Hun vedgår at det kanskje ikke var optimalt med søvn natta før, for det var mye som kunne gå galt.

– Ingen av oss hadde prøvd noe slikt før. Lydmann Walter Olsen-Ryum forsikret om at han hadde kontroll på det tekniske, og når han sier det så var jeg trygg på at overføringene til bilene skulle fungere. Men selv om alt virket slik det skulle, så hadde vi fremdeles bekymringer om været, og ikke minst om det kom folk, sier hun.

Været viste seg fra sin beste side tatt tida på året i betraktning, og folk strømmet til.

– Vi har nå passert 144 biler inne på området. Og det er sikker i gjennomsnitt flere enn to i hver bil. Dette er helt fantastisk, sier hun.

Kaldt for musikerne

Litt kjølig var det, og litt vind. For de som satt i varme biler var ikke det noe problem. Men musikerne slet litt mer.

– Vi hadde satt sammen et program på litt i underkant av ei time, og det var i grunnen nok. Selv om alle sammen prøvde å varme fingrene mellom hver sang, så ble det kaldt, sier vokalist i Aarsflesin og ordfører i Nærøysund, Amund Hellesø.

De syntes konseptet var både veldig artig og litt rart.

– Vi så ikke publikum. Vi så bare en stor plass fylt med biler. Og applausen var en masse tuting, sier han.

Men samtidig var det tydelig at folk hadde behov for et arrangement som dette.

– Vi er inne i ei merkelig tid, og folk trenger å være en del av noe. Det var sikkert opp mot 400 stykker som var tilstede, og det virker som de alle fikk ei god opplevelse. All ære til Sparebank 1 SMN som drog dette i gang, sier han

Publikumsopplevelse

– Dette var et steike artig påfunn. Det å samle folk på denne måten er veldig artig. Uten fare for å smitte hverandre, og med en skikkelig konsert med et kjempegodt band. Blir ikke bedre enn dette, sier Stein Olav Arnø som sammen med kameratene Kavin Marø, Thomas Sørø og Andreas Valø hadde fylt en bil der de kunne sitte å nyte musikken i god avstand til andre.

Det var ikke bare de som trivdes på konsert. Når vi gikk mellom bilene var det tommel opp fra både kjente og ukjente etter hvert som vi passerte.

– Det virker som alle koser seg. Det er tydelig at dette var noe folk trengte, sier Nicolaisen.